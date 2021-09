Infortunio Meret, diagnosi e tempi di recupero

Ieri pomeriggio il Napoli, dal ritiro di Coverciano, non ha ricevuto una buona notizia sul fronte di Alex Meret. Il portiere friulano ha subito la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il ragazzo rientrerà venerdì a Castel Volturno per proseguire le terapie e si conosceranno i tempi di recupero. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere uno stop di tre settimane. In un primo momento Meret non aveva accusato il dolore, nel corso della gara, ma poi gli accertamenti hanno evidenziato la frattura alla schiena. Certamente out contro la Juventus e le successive sfide contro Leicester e Udinese. Certamente non fortunato l’estremo difensore degli azzurri, visto che subì un’infortunio anche alla mano il suo primo giorno di allenamento a Dimaro-Folgarida.

La Redazione