Iezzo: “Meret grandissimo portiere, ma sfortunato con gli infortuni. Resterà fuori almeno un mese e mezzo”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se ho mai avuto problemi come Alex Meret? Per fortuna, no. Ho sofferto un po’ con la schiena, negli ultimi anni, ma fa parte dell’usura propria del ruolo di portiere. Alex resterà fuori almeno un mese e mezzo. Ha subito fallo, un fallo nettissimo: quello lì è fallo tutta la vita, perché Buksa lo ha ostacolato. Meret arriva a quattro metri e mezzo, quando stacca con le mani per prendere la palla; per cadere così, deve essere per forza toccato. Non è una questione di polemiche, è un dato di fatto. Meret è un grandissimo portiere, ma purtroppo è sfortunato, perché ogni anno si ritrova a vedersela con qualche infortunio. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, è tra i più forti in circolazione. Meno male che c’è David Ospina? E’ un calciatore di grande livello ed esperienza. Se fosse andato via, però, il Napoli avrebbe comunque comprato qualcun altro di affidabile”.

