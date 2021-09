Iezzo, ex Napoli: “Meret? Il contatto di domenica è fallo tutta la vita”

Su Radio Marte, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ecco le sue parole: “Infortunio Meret? Di quelle uscite ne vediamo quasi ogni domenica, purtroppo non è stata una semplice botta. Lì è fallo tutta la vita e non c’è bisogno del VAR. Nel momento in cui un portiere esce ed ha la palla tra le mani non può essere ostacolato da nessuno. Meret non si discute, è un grandissimo portiere purtroppo sfortunato perché si ritrova a doversela vedere con qualche infortunio. Sulle qualità tecniche del ragazzo non si deve discutere perché è uno dei giovani portieri italiani più forti che ci sono in circolazione. Ospina? Portiere di grande livello ed esperienza, averlo a disposizione è una garanzia.”