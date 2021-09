Il 16 settembre il Napoli inizia la sua avventura in Europa League in Inghilterra contro il Leicester, ed è già allarme quarantena. Come riportato da Sky Sport in Inghilterra vigono alcune restrizioni per alcune zone del Sudamerica e dell’Africa. Per questo motivo il Napoli è in stretto contatto con l’Uefa per capire l’andamento della situazione.

TuttoNapoli