Anguissa consente il ritorno all’ antico: mediana a due

Adesso si potrebbe…tornare indietro! Luciano Spalletti vuole un Napoli a trazione anteriore e di qualità. Con Insigne ad accendere la luce e tutti gli altri pronti a sfruttare le giocate del capitano. N elle prime due gare gli azzurri sono scesi in campo con il 4-3-3, ma da dopo la sosta si potrebbe tornare al 4-2-3-1, ovvero il sistema utilizzato nella scorsa stagione da Gattuso. Il ritorno alle origini è legato all’arrivo di Anguissa. Il centrocampista camerunese, infatti, rappresenta il tassello che mancava per consentire al Spalletti di avere una mediana a due molto più fisica e capace di fare da schermo davanti alla difesa. In questo caso, Zielinski potrà avanzare di qualche metro, andando ad occupare quella posizione alle spalle dell’unica punta (Osimhen) che nel finale della passata stagione si è rivelata una mossa vincente. Come vice Zielinski, poi, potrà essere utilizzato sia Mertens che Ouans che ha dimostrato di poter essere adatto anche da trequartista e non solo da esterno.

Il Mattino