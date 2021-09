Agostinelli: “Mercato del Napoli? La società ha investito in Spalletti”

Andrea Agostinelli, ex allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di radio Marte, a Marte Sport Live.

“Mercato del Napoli? La società ha puntato sulla conduzione tecnica, ha investito in Luciano Spalletti nella speranza che un mister esperto portasse ad un cambio di passo. Altrimenti avrebbe preso un allenatore giovane come Vincenzo Italiano o Dionisi, con il quale c’erano stati degli abboccamenti. Le squadre pensano al risultato in un modo o nell’altro, come ci arrivi ci arrivi l’importante è arrivarci. Mi viene da ridere quando sento dire che c’è chi vince perché gioca male. Il Napoli non poteva fare spese enormi ma sapeva di avere una rosa forte che può competere con tutte le altre. La dirigenza reputa questa conduzione tecnica superiore a quella precedente.