WOMEN CHAMPIONS – Vllaznia-Juventus 0-2, bianconere vicine alla fase a gironi

La Juventus Women, questa sera era di scesa in campo in Albania, per la gara d’andata contro le padroni di casa del Vllaznia. La gara di Women Champions vede le bianconere partire forte e passare in vantaggio con il colpo di testa imparabile di Girelli. Le ragazze di Montemurro sono in pieno controllo e sfiorano il raddoppio con Boattin e Rosucci. Il raddoppio arriva a fine primo tempo con Hurtig che calcia e arriva la sfortunata deviazione di Lufo. Nella ripresa non accade molto e la Juventus è davvero ad un passo dalla fase a gironi. Domenica sfida in trasferta contro la Fiorentina, gara si vedrà su La7.

La Redazione