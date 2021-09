Tripodi, a.d. Napoli Femminile: “Siamo vicini alla donne afgane, e vogliamo..”

Francesco Tripodi, amministratore delegato del Napoli Femminile, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La lettera del Napoli Femminile per le ragazze afghane? Siamo molto vicine a queste giovani donne, il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica. Sappiamo che ci sono quattro giocatrici nell’hub di Avezzano, siamo disposti ad accoglierle nella nostra società, ma è necessario che gli organi federali trovino una soluzione per questa problematica. Da parte nostra, comunque, c’è tutta la volontà di ‘adottarle’ e farle allenare con noi, ma desideriamo che resti integro anche il loro gruppo storico, avendo saputo che quattro di loro sono andate in Norvegia. Non bisogna limitarsi alle parole, ma si deve agire concretamente per aiutare queste ragazze. I tempi per il tesseramento di una calciatrice sono brevissimi, si tratta di attendere il completamento delle questioni burocratiche, che sappiamo essere tante, specialmente in questo periodo di Covid”.