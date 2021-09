QUALIFICAZIONI QATAR 2022 – Slovenia-Slovacchia 1-1, 90 minuti in campo Lobotka

Questa sera si è giocata la qualificazione per i prossimi mondiali in Qatar 2022 tra la Slovenia e la Slovacchia. Ospiti in vantaggio con Bozniek colpo di testa da pochi passi su cross di Weiss. I padroni di casa pareggiano con Stojanovic, assist di Ilicic e la punta da pochi passi fulmina il portiere avversario. Nella ripresa palo della Slovacchia con l’ex Parma, Milan e Genoa Kucka. L’interista Skriniar, su corner dell’ex Napoli Hamsik non prende la porta. Finisce con un pareggio, Lobotka in campo tutta la gara.

La Redazione