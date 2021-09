Napoli: ecco tutti i movimenti di mercato in entrate ed uscita

E pur non si muove. Il Napoli è la società che, soprattutto a livello numerico, ha fatto meno nel corso del calciomercato concluso ieri. Salutati gli svincolati Hjsay e Maksimovic, gli azzurri hanno rotto l’immobilismo con gli arrivi di Juan Jesus e Zambo Anguissa, il centrocampista nell’ultimo giorno della sessione estiva. Ecco tutte le operazioni del club di De Laurentiis.

Acquisti

André Zambo Anguissa (C) (Fulham) PRE

Giovanni Mercurio (C) (Bari) PRE

Davide Marfella (P) (Bari) SVI

Juan Jesus (D) (Roma) SVI

Cessioni

Nikola Maksimovic (D) (Genoa) SVI

Gianluca Gaetano (A) (Cremonese) PRE

Zinédine Machach (C) (Honvéd) PRE

Luca Palmiero (C) (Cosenza) PRE

Francesco Mezzoni (C) (Pistoiese) PRE

Karim Zedadka (C) (Charleroi) PRE

Nikita Contini (P) (Crotone) PRE

Gennaro Tutino (A) (Parma) PRE

Raffaele Russo (A) (ACR Messina) DEF

Sebastiano Luperto (D) (Empoli) PRE

Michael Folorunsho (C) (Pordenone) PRE

Amato Ciciretti (C) (Pordenone) DEF

Alessio Zerbin (A) (Frosinone) PRE

Valerio Labriola (C) (Taranto) PRE

Mario Prezioso (C) (Virtus Francavilla) DEF

Lorenzo Sgarbi (A) (Legnago Salus) PRE

Elseid Hysaj (D) (Lazio) SVI

Fonte: Tuttomercatoweb.com