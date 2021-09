Napoli e Osimhen attenderanno il verdetto, in palio c’è la Juventus

Da ieri è scatta l’operazione Osimhen, ridurre ad una la giornata di squalifica, dove ci sarà la sfida contro la Juventus di Max Allegri. L’avvocato del calcio Napoli Mattia Grassani punterà sull’involontarietà del gesto della punta nigeriana e sul precedente di Ciro Immobile in Lazio-Inter. L’ex del Lille dovrà giocare nel frattempo le gare della Nigeria per la qualificazione ai prossimi mondiali, però nel frattempo attenderà notizie. C’è l’ipotesi che possa essere presente per il verdetto, ma questo al momento non è confermato. Tra martedì e mercoledì prossimo si saprà il definitivo verdetto, ma la missione Juventus è partita.

La Redazione