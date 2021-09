In attesa della Juventus, dove oggi si potrebbe conoscere la data e l’orario del big-match, il Napoli si preparerà affrontando il Benevento. Il test amichevole, si giocherà lunedì alle ore 21,00, con la presenza al 50% del pubblico e a prezzi accessibili. Il match verrà trasmesso su Ottochannel (696) e su Sky per una sfida sempre interessante, seppure in palio non ci sono punti.

La Redazione