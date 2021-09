Monte ingaggi Napoli in calo rispetto al 2020/21

Rispetto alla squadra della scorsa stagione il monte ingaggi ha cominciato ad abbassarsi tenendo presente gli ingaggi in lordo di chi è uscito e di chi è entrato: dopo le partenze a gennaio scorso di Milik e Llorente, sono usciti in estate dall’organico del Napoli in scadenza di contratto Bakayoko, Hysaj e Maksimovic e il portiere Contini (andato in prestito al Crotone) e sono entrati i volti nuovi Juan Jesus e Anguissa, più Ounas, Malcuit e i giovani Marfella e Zanoli dai prestiti. Fonte: Il Mattino