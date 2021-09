J. Jesus e Anguissa sono i due “colpi” voluti da Spalletti. Sono per i ruoli mancanti

Napoli che chiude il mercato con due colpi in entrata, due operazioni entrambe in prestito: Anguissa e Juan Jesus. Ufficializzato ieri l’arrivo del centrocampista camerunense dal Fhulam che ha firmato un contratto di un anno, (prestito a 400mila euro e diritto di riscatto a 15 milioni), dopo quello del difensore Juan Jesus (un anno di contratto con opzione per il secondo). Anguissa è il centrocampista forte fisicamente che serviva a Spalletti per sostituire Bakayoko, andato via a giugno a scadenza di contratto: il tecnico potrà utilizzarlo da mezzala nel centrocampo a tre, oppure nei due di centrocampo al fianco di Lobotka (in attesa del recupero di Demme). Un innesto che serviva sia numericamente per rafforzare il reparto sia per le caratteristiche di Anguissa, diverse da tutti gli altri centrocampisti in organico. Juan Jesus è un jolly difensivo, potrà giocare da centrale difensivo, oppure da terzino sinistro, come ha fatto a Genova nel finale al posto di Mario Rui. E nel reparto arretrato Spalletti potrà contare anche su Zanoli, un giovane molto promettente, un jolly difensivo che il tecnico ha apprezzato molto in precampionato. R. Ventre – Fonte: Il Mattino