Il piano di Spalletti in vista della Juventus, in attesa del rientro dei nazionali

Da oggi il Napoli riprenderà la sessione degli allenamenti, in vista della sfida contro la Juventus, dove al momento non si conosce la data esatta. Mister Luciano Spalletti non potrà contare su ben 10 nazionali, come riporta il Corriere dello Sport, rientreranno 48 ore dalla sfida contro i bianconeri, del resto questo è il prezzo da pagare per tutti. Gli azzurri lunedì alle ore 21,00 giocherà la gara amichevole al “Maradona” contro il Benevento e potrà avere tra gli altri Mertens, Ghoulam, Ounas, Lozano, Fabian Ruiz e provare a vedere la condizione di Demme. Ospina sarà giusto in tempo nella lista per la sfida contro la Juventus. Insomma con diversi Primavera, da oggi parte la missione alla gara contro i ragazzi di Allegri.

La Redazione