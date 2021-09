Il Napoli vuole evitare la fuga a giro di Lorenzo Insigne

Il mercato del Napoli è terminato, ma certamente non sono finite le vicende all’interno che dovrà risolvere nei prossimi mesi. Una di queste, come riporta il CdS, è Lorenzo Insigne, il capitano degli azzurri non ha ancora rinnovato, anzi ad oggi non si è incrociato con il presidente De Laurentiis. Nella sessione estiva timido sondaggio dell’Inter, che da Gennaio del 2022 può in qualunque momento offrirgli contratto e ingaggio. Ora sta alla società partenopea sedersi attorno ad un tavolo ed evitare la fuga di uno dei leader della squadra. Insomma evitare la figa a giro.

