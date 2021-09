Ghoulam e Mertens, prima la rinascita e poi il rinnovo

Il Napoli sa perfettamente che non aver ceduto oggi nessun calciatore, potrebbe essere da apripista ad una sorta di rifondazione per la prossima vista anche la questione dei rinnovi. Oltre alla questione di Lorenzo Insigne che entro Gennaio si proverà ad avere il tanto atteso sì. Altri giocatori che fanno parte della questione scadenza contratto sono Ghoulam e Mertens. Per il terzino sinistro franco-algerino, i segnali per una ripresa sono incoraggianti, ma è chiaro che servono test per capire le sue reali condizioni. Stesso discorso vale per Mertens che dovrebbe rientrare alla ripresa contro la Juventus. Entrambi contratto in scadenza nel 2022, così come per Ospina, però è chiaro che prima dovranno uscire i primi due, dalle pieghe degli infortuni e poi si potrà approcciare al rinnovo.

La Redazione