Gare di qualificazione Qatar 2022 – Senegal-Togo, le formazioni ufficiali

Alle 18,00 si affronteranno Senegal e Togo per le gare di qualificazione ai Mondiali che si giocheranno l’anno prossimo in Qatar. In campo dal primo minuto, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Queste le formazioni ufficiali

Per il Senegal: Mendy E. (P), Ciss S., Dia B., Diallo A., Gueye I., Koulibaly K. (C), Kouyate C., Mane S., Mbaye I. Sarr I., Sarr P.

Per il Togo: Barcola M. (P), Agbozo K., Aholou R., Djene (C), Eninful H., Henen D., Kangnivi A., Laba K., Nadjombe J. M., Olufade A., Sunu G,