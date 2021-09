De Paola, giornalista: “ADL? Dà troppa importanza ai bilanci”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, ecco le sue parole: “Le spese altissime della Juventus nell’ultimo decennio? Ha comunque vinto nove scudetti, ricordo l’Inter del primo decennio di Massimo Moratti che investì più di un miliardo e non conquistò alcun titolo. Gli investimenti del Napoli di De Laurentiis? Vanno bene se si vuole essere l’amministratore di un condominio, non se si è il presidente di una squadra che ha l’obiettivo di vincere dei titoli. Negli ultimi anni vedo troppa attenzione ai bilanci e alle plusvalenze. Mi sembra che a molti presidenti manchi quel fuoco che spinge a investire un po’ di più e a vincere trofei. Preferisco presidenti ‘spendaccioni’ a presidenti ‘condominiali’ come Lotito e De Laurentiis, che hanno una visione provinciale e non innalzano l’appeal del calcio italiano”.