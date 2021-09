Ciro Troise, giornalista: “Voto al calciomercato del Napoli? 6,5…”

A Punto Nuovo Sport Show, Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno:

“L’arrivo di Aziz Touré nella Primavera del Napoli? La sua è una storia molto particolare. È scappato dalla Costa d’Avorio quando aveva 14-15 anni, è passato per il Niger e la Libia prima di imbarcarsi per un viaggio della speranza. È approdato in Sicilia, dove ha iniziato a giocare in Eccellenza. Poi è arrivata la chiamata della Ternana, ma, dopo il lockdown della primavera 2020, ha deciso di restare in Sicilia e di non tornare in Umbria. Lo scorso anno ha fatto benissimo nella Primavera del Palermo, dove è diventato un idolo per aver segnato nel derby contro il Catania. Le caratteristiche tecniche? Leandro Rinaudo, ex calciatore del Napoli e attuale responsabile del settore giovanile del Palermo, mi ha riferito che è un centrocampista centrale, ma può giocare anche esterno destro. Voto al calciomercato del Napoli? 6,5”.