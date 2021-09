A differenza di altri club, il Napoli non ha ceduto nessun big!

Azzurri, in vetrina, big con le valigie pronte, vendere per fare cassa…Alla fine, a differenza di quanto accaduto in altri club di serie A, sono rimasti tutti i pezzi pregiati. Una bella notizia per Spalletti che gradiva la riconferma di tutti gli azzurri della rosa dell’anno scorso. Sono rimasti tutti i big: Insigne (che è in scadenza a giugno 2022, con il discorso rinnovo che sarà affrontato più avanti), Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski, Manolas, Meret. A parte la cessione di Tutino al Parma in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni tutte le altre operazioni sono state in prestito: Contini (Crotone) Luperto (Empoli), Zedadka (Charleroi), Folorunsho (Pordenone). Operazioni alle quale si sono aggiunte ieri quelle sempre in prestito di Palmiero al Cosenza e Gaetano alla Cremonese e di Machach all’Honved in prestito con diritto di riscatto.

Il Mattino