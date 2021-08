UFFICIALE – Francesco Mezzoni passa all’Us Pistoiese 1921

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Francesco Mezzoni, classe 2000, proveniente dal Napoli, da cui arriva con la formula del prestito.

Il profilo

Nato a Roma il 27 Maggio 2000, è alto 181 centimetri. Esterno con spiccate attitudini offensive, si disimpegna anche nella fase difensiva. A livello giovanile, tra Campionato, Coppe Nazionali e Youth League, vanta 76 presenze (quattro goal e undici assist) nella Primavera del Napoli, che lo aveva notato nel Settore Giovanile del Carpi (25 presenze, 1 goal, tra Under 17 e Primavera). Nelle ultime due stagioni il Napoli lo ha ceduto in prestito in serie C, dove ha militato nelle fila di: Pontedera, Carrarese, Feralpi Salò e Pro Vercelli collezionando 34 presenze e realizzando un goal. Lo scorso 21 aprile giocando nella Pro Vercelli ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e quindi non è al momento disponibile.

Fonte: uspistoiese1921.it