Le ultime ore di calciomercato, sono sempre una corsa contro il tempo e il più delle volte nascondono delle sorprese. La Lazio in questi minuti ha trovato l’accordo anche con gli agenti di Mattia Zaccagni, quindi c’è lo scambio dei documenti tra le parti. In casa Sampdoria ormai è abbandonato il discorso Petagna e si va dal Sassuolo per provare il colpo in avanti per Caputo. Lo riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.

La Redazione