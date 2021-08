Il Napoli ha il suo nuovo centrocampista, da ieri è fatta per Zombo Anguissa del Fulham, ora c’è anche la firma del giocatore al suo nuovo club. La formula è leggermente cambiato, prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e non a 10 come si pensava da un tempo. Adesso manca solo il twitter presidenziale per il sigillo definitivo. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.

La Redazione