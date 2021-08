Sacchi dall’addio di Ronaldo a Spalletti: “E’ atteso alla prova-verità contro la Juve”

Arrigo Sacchi, ex allenatore tra le altre anche della nazionale italiana, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di questa prima parte di campionato, dall’addio di Ronaldo, al neo allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

«Dal gioco, dal collettivo. Se ce l’hai, sei a posto. Lukaku e Cristiano Ronaldo sono due fenomeni, non c’è dubbio. Ma con Ronaldo la Juve che cosa ha vinto in Europa? Niente. E allora? Se non hai le idee, o se non sai svilupparle, non vai lontano: potrai vincere in Serie A, perché le tue avversarie non hanno la tua potenza economica, ma in Champions no, Il giocatore, anche il migliore del mondo, deve essere funzionale alla squadra. Sennò serve a poco».

«Spalletti è atteso dalla prova-verità contro la Juve al San Paolo alla ripresa del campionato. Vedete, questo torneo è aperto: ci sono tanti contendenti per lo scudetto».

IlNapolista