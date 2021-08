Osimhen-ricorso, operazione Juventus e dossier da 007

Victor Osimhen è partito per rispondere alla convocazione del c.t. della Nigeria, sfide di qualificazioni, nel frattempo il Napoli da oggi invierà i vari documenti per provare a ridurre la squalifica. La punta ex Lille non ha giocato domenica contro il Genoa, però si punterà ad averlo contro la Juventus dopo la sosta. Per le regole della Figc non sarebbe consentito la prova t.v. per i ricorsi ma si baserà sul precedente di Lazio-Inter, quando Immobile gli fu ridotta ad una giornata. L’obiettivo nel ricorso è dimostrare che il contatto tra Osimhen e Heymans è avvenuto a corner battuto e il tutto è stato involontario. Le parole del legale del calcio Napoli Mattia Grassani: “Abbiamo preparato un dossier di ventidue pagine, ma non solo: nonostante le norme federali escludano il ricorso alla prova televisiva, non essendoci scambio di persona o estraneità assoluta, abbiamo comunque allegato una serie di immagini e di frame avvalendoci di un precedente del Coni relativo a Frosinone-Palermo del 2018. La famosa partita dei palloni in campo. Il dossier comprende anche cinque clip video dei fatti e una decina di frame dimostrativi dell’azione in rapida successione. Sì, fermo restando un precedente Coni. Vero è che la Figc non la contempla, ma esiste un’altra norma del codice generale che autorizza gli organi di giustizia sportiva ad avvalersi delle immagini purché diano affidabilità e soprattutto il precedente di Frosinone-Palermo del 2018: il Coni, all’epoca, diede il placet al Palermo. Per il resto, abbiamo anche chiesto l’audizione dell’arbitro Aureliano producendo una serie di domande scritte e in più abbiamo citato il precedente della squalifica di Immobile per una giornata dopo una manata a Vidal a gioco fermo, in Lazio-Inter della stagione precedente. Di certo la prossima settimana, probabilmente tra martedì e mercoledì. Osimhen? E’ presto, vedremo. E’ una possibilità da valutare”. La missione alla 007 per scagionare il ragazzo nigeriano è partita.

La Redazione