Oggi giorno del ricorso, 22 pagine di dossier, richiesta audizione dell’arbitro

Osimhen espulso nel primo tempo del match col Venezia per una manata al volto di Heymans e squalificato per due giornate. Il nigeriano ha già scontato un turno essendo rimasto in Campania in occasione della trasferta di Genova. Oggi è il giorno della presentazione del ricorso da parte del Napoli che punta alla riduzione della squalifica da due turni ad uno soltanto; ciò consentirebbe all’ex Lille di essere a disposizione per la sfida ai bianconeri

Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, il legale del club azzurro, Mattia Grassani, ha reso noti i dettagli del procedimento: “Sono 22 pagine di dossier comprendenti anche i video delle immagini con i singoli frame. Le immagini si riferiscono anche ad altri episodi come la manata di Immobile a Vidal in Lazio-Inter dello scorso anno: l’attaccante venne squalificato per un turno e fu multato. Inoltre abbiamo chiesto l’audizione dell’arbitro Aureliano”.

