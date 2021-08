Sono ore importanti in casa Napoli per il mercato, dove si attende il twitter presidenziale per Anguissa e conoscere il destino di Petagna. Il giornalista e direttore di Tmw radio Niccolò Ceccarini ne parla su twitter in tempo reale: “Nonostante le offerte in questi giorni e non solo di Marsiglia e del Milan, il Napoli ha deciso di togliere dal mercato Adam Ounas. Ora bisognerà attendere Petagna sul trasferimento alla Sampdoria”.

La Redazione