Marchetti, esperto di mercato: “Petagna? Situazione bloccata”

“Petagna? Ho verificato a che punto fosse la situazione, completamente bloccata la trattativa che era molto avanti. Lui andrebbe a giocare ma a Napoli sta bene, il gol lo ha aiutato e ha sempre avuto un buon rapporto con i compagni e Spalletti. Non c’è pressione del giocatore ma la Sampdoria c’è ancora, anche se guarda altrove: Gabbiadini non sta bene, Torregrossa è l’unica alternativa, di qualcosa ha bisogno. In entrata per il Napoli niente da segnalare, generalmente per il Napoli l’ultimo giorno è sempre quello prima”.