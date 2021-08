Lobotka, da oggetto misterioso a padrone del centrocampo del Napoli

Lo scorso anno sembrava davvero che lui non facesse parte della rosa, anzi, il precedente allenatore lo aveva quasi sempre ignorato. Stanislav Lobotka sembrava davvero un oggetto misterioso la passata stagione, ma ora sono cambiate le cose. Mister Spalletti lo ha schierato nel classico 4-3-3, in attesa del rientro di Demme, ancora infortunato. Contro Venezia e al “Luigi Ferraris” contro il Genoa, lo slovacco, sponsorizzato da Hamsik in tempi non sospetti è stato il migliore in campo. Piena padronanza della mediana, dove soprattutto contro i liguri ha davvero fatto la differenza. Nel calcio servono ancora altre prove, partite, prima del definitivo giudizio, ma la sensazione è che sia cambiato il vento. Lo si era notato anche nei rispettivi ritiri, dimagrito come fisico e la condizione è migliorata tanto. Insomma lo slovacco passa da oggetto misterioso a padrone del centrocampo, non male davvero.

La Redazione