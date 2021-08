Libero: “Spalletti non ha avuto rinforzi, quindi ha valorizzato tutti”

Oggi il giornalista Claudio Favelli su Libero, analizza l’operato dei vari allenatori di Serie A, tra cui quello di Luciano Spalletti al Napoli.

“Spalletti a Napoli, al contrario, non ha avuto rinforzi, dunque ha valorizzato tutti, anche chi è stato messo in discussione dalla società, ovvero Insigne: falso nove o esterno, il capitano è decisivo. I due anni sabbatici hanno fatto bene a Luciano nella lettura dei cambi, suo atavico difetto: sia con il Venezia sia con il Genoa sono stati decisivi perché Elmas e Petagna hanno siglato i gol del vantaggio in risposta all’uomo in meno e al risultato inchiodato sul pareggio”.

IlNapolista