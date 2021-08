La Samp si caricherebbe l’intero contratto di Petagna, il doppio di quello di Quagliarella

Queste ultime ore di mercato per il Napoli, hanno come protagonista indiscusso questo accordo-non accordo fra la società partenopea e la Sampdoria per Andrea Petagna, man mano però vengono fuori altri particolari, come riporta oggi Repubblica. “Andrea Petagna alla Sampdoria è stato un tira e molla continuo per tutta la giornata, oggi si saprà definitivamente se l’affare sarà chiuso positivamente o salterà, tra indiscrezioni e ripensamenti. Si era parlato dalla Campania di una defezione per un prestito oneroso di trecentomila euro, più centomila di bonus, e poi di una trattativa bloccata. La Sampdoria si caricherebbe anche il contratto dell’attaccante, praticamente il doppio di quello di Fabio Quagliarella”.