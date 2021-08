Giordano: “Il prossimo anno si tagliano un bel po’ di stipendi; Anguissa non è una riserva”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

“Petagna Il Napoli aveva deciso di venderlo domenica sera ma pare che da ieri siano saltate le comunicazioni, succede. Ora ci sta che a un certo punto la Sampdoria si stufi e cerchi un altro. Dal punto di vista analitico 3 centravanti sono troppi in un attacco con 7 giocatori. Anche l’anno scorso te la sei giocata punto a punto e sei stato fuori dalla Champions. Ci sta che uno decida di adattare a terzino sinistro per esempio Juan Jesus. Il problema del Napoli è il budget, non si scappa, non si può fare più niente e oramai è fatta. Il settimo e quinto posto sono state delle picconate. Non ci sono discorsi di costi insostenibili ma il rischio è che arrivino. E se per altri 2 anni il Napoli spendesse più quanto incassa? Non c’è da augurarselo.

Tutti pensano al Verona ma per 9 sconfitte complessive il Napoli si è fatto togliere dalla Champions League con una squadra che largamente doveva andarci. E qualcosa in meno ora c’è, perché magari Hysaj, Maksimovic e Bakayoko non piacevano ma hanno accumulato tante presenze a testa. Ounas e il rinnovo? I tempi non sono lontani, anche lui evidentemente sa che potrebbe rinnovare. L’anno prossimo il Napoli taglia un bel po’ di stipendi, cioè Mertens, Ghoulam, Insigne, Ospina. Ounas non lo puoi tagliare, così come non dovresti tagliare Insigne ma il discorso è lungo.

Anguissa? Giocatore che ti sposta i valori, non è una riserva. Deve riprendersi qualcosa dalla carriera, non è riuscito a imporsi come si pensava dovesse fare ma ha comunque un curriculum di tutto rispetto”.