Enrico Castellacci, presidente della LAMICA: “TAS? Quarantena o tamponi ogni 48 ore…”

A Punto Nuovo Sport Show, Enrico Castellacci, presidente della LAMICA:

“La decisione del TAS sulle convocazioni nelle nazionali? Tutti dovrebbero allinearsi a questa scelta, quindi immagino che la Premier League possa incorrere in qualche sanzione per non aver fatto partire i calciatori militanti nel campionato inglese. Le strade sono due: o si impone la quarantena ai giocatori che rientrano dal Sud America o, come proposto anche da Infantino, c’è una deroga. Ed i calciatori vengono sottoposti a tamponi ogni 48 ore, per valutarne lo stato di salute. Di certo ci saranno squadre maggiormente penalizzate da tale situazione. E ciò conferma come i campionati di tutto il mondo vivano una situazione di non completa regolarità dall’inizio della pandemia”.