Cosa ha in più Anguissa rispetto a Bakayoko. Costò 30 milioni in Premier

Rispetto a Bakayoko (del quale sembrerebbe essere l’erede naturale) il 25enne camerunese è molto più mobile. Porta bene la palla e ha una buona tecnica nello stretto. È abituato a giocare in un centrocampo a 2 per fisico e capacità di coprire bene il campo. Nel Napoli sarà importantissimo anche in fase difensiva, in particolare sui calci d’angolo dove intercetta molti palloni aerei. Non segna molto: appena 2 centri in carriera da professionista, entrambi con la maglia del Villarreal nella stagione 2019-20. Ha iniziato a giocare a calcio in Camerun con il Coton Sport, prima di trasferirsi in Francia ed entrare nel settore giovanile dello Stade Reims. Qui è stato notato dal Marsiglia, che lo ha acquistato prima ancora del suo esordio tra i professionisti. A Marsiglia si è subito affermato come un titolare, trovando la fiducia di Rudi Garcia e arrivando a disputare la finale di Europa League. Nell’agosto del 2018, il Fulham neopromosso il Premier League, ha speso 30 milioni per acquistarlo. La sua prima stagione in Inghilterra – dove è stato allenato anche dall’italiano Claudio Ranieri – si è però conclusa con la retrocessione. Poi il passaggio in prestito al Villarreal e il ritorno lo scorso anno al Fuhlam dove quest’anno ha anche già giocato tre gare. Nella mattinata di ieri, infatti, il giocatore è stato a Roma per sostenere le visite mediche presso la clinica di Villa Stuart, ma poi è partito per il Camerun dove si aggregherà alla sua nazionale in vista dei prossimi impegni durante la sosta. Con l’arrivo di Anguissa si aprono le porte per la cessione in prestito di Gaetano alla Cremonese. Fonte: Il Mattino