Coppa d’Africa – Anche Anguissa sarà assente nel Napoli perlomeno 15 giorni

A gennaio si parte per la coppa d’Africa, competizione nella quale il Camerun si è qualificato. Ecco perché Anguissa, che è nel Girone A insieme a Burkina Faso, Etiopia e Capo Verde non sarà a disposizione di Spalletti a partire dal 9 gennaio 2022 fino almeno al 23 dello stesso mese. Un bel problema per l’allenatore azzurro che dovrà fare a meno anche di Koulibaly, Osimhen e Ounas. Almeno due di loro sono pedine fondamentali per il Napoli e l’impressione è che nel mese di gennaio gli azzurri dovranno trovare qualche soluzione di mercato last minute per evitare di rimanere scoperti troppo a lungo a causa della competizione africana. Fonte: Il Mattino