CdM – Petagna-Samp, i dubbi del Napoli sono prevalsi sull’accordo

Sembrava un’operazione che era in procinto di concludersi, quella fra il Napoli e la Sampdoria per la cessione di Andrea Petagna. In realtà invece, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, l’accordo raggiunto col club ligure potrebbe non concretizzarsi, specie dopo il gol di domenica contro il Genoa, e le parole di Spalletti negli attimi successivi allo stesso gol. i dubbi del Napoli insomma sono prevalsi sugli accordi presi, ma bisognerà aspettare ancora qualche ora per capire le vere intenzioni sia dei club che del giocatore.