Canovi, ag: “Non conosco Anguissa; ora Ounas dimostri le qualità che ha”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Canovi, agente.

“Momento concitato e confuso per il mercato, in generale e soprattutto negli ultimi giorni. Anguissa? Lo conosco poco ma mi fido dello scouting del Napoli. Il terzino sinistro? Pensavo che Juan Jesus fosse una soluzione ma alla fine poi giocano i destri che stanno lì adattati e ben adattati anche. Però la situazione in cui speravamo su Emerson Palmieri evidentemente non è andata bene. Ounas? Sicuramente deve cominciare a far vedere le qualità che ha. Con Gattuso l’anno scorso la squadra giocava bene per 2-3 mesi. Le qualità tecniche dei titolari sono elevate, mi auguro non succeda la possibilità della cessione di Manolas. Speriamo di vedere finalmente il Lozano che fu preso ai tempi di Ancelotti”.