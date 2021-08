CALCIO FEMMINILE – Da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Juventus

Domenica alle ore 17,30 si giocherà la sfida tra la Fiorentina e la Juventus Women per la seconda di campionato di serie A femminile. Da oggi sono in vendita i biglietti per la sfida in Toscana che si disputerà al “Franchi” e ci vorrà l’accesso con il green-pass. Ecco il link per accesso e regolamento.

Fonte: acffiorentina,com