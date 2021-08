Anguissa? Lo chiamavano Ronaldinho per le strade di Yaoundé

Quando giocava per le strade polverose di Yaoundé, la capitale del Camerun, lo chiamavano Ronaldinho. Merito del numero 10 che portava dietro la schiena, certo, ma anche del fatto che Ronaldinho e Robinho erano i giocatori più famosi del momento. Con il tempo, però, André-Frank Zambo Anguissa ha fatto capire che le sue caratteristiche tecniche e tattiche sarebbero state ben diverse rispetto a quelle dei due brasiliani che hanno fatto brillare gli occhi a mezzo mondo all’inizio degli anni 2000. Sì, perché Anguissa è diventato un classico mediano, di quelli che in mezzo al campo calamita palloni a quantità e poi li smista il prima possibile per un compagno. Insomma, quello che in Inghilterra amano definire un centrocampista «Box to box» arriverà a Napoli in prestito dal Fuhlam. 400 mila euro subito, diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. Fonte: Il Mattino