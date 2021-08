A. Canovi, agente: “Deve cominciare a far vedere le qualità che ha”

A Radio Marte è intervenuto Alessandro Canovi, agente: “Momento concitato e confuso per il mercato. Anguissa? Lo conosco poco ma mi fido dello scouting del Napoli. Il terzino sinistro? Pensavo che Juan Jesus fosse una soluzione ma alla fine poi giocano i destri che stanno lì adattati e ben adattati anche. Però la situazione in cui speravamo su Emerson Palmieri evidentemente non è andata bene. Ounas? Sicuramente deve cominciare a far vedere le qualità che ha. Con Gattuso l’anno scorso la squadra giocava bene per 2-3 mesi. Le qualità tecniche dei titolari sono elevate, mi auguro non succeda la possibilità della cessione di Manolas. Speriamo di vedere finalmente il Lozano che fu preso ai tempi di Ancelotti“.

Fonte: Radio Marte