Dopo una lunga trattativa, e l’arrivo ieri a Milano per svolgere le visite mediche, arriva finalmente l’ufficialità per Tiemouè Bakayoko, ex centrocampista del Napoli, al Milan. “Tiemoué Bakayoko è di nuovo un giocatore del Milan. Il centrocampista ventisettenne francese arriva dal Chelsea, dopo una lunghissima trattativa, in prestito biennale oneroso con diritto di riscatto (a determinate condizioni scatta l’obbligo). “

Calciomercato.com