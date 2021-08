Spalletti, differenza notevole nel giudizio tra CdS e Mattino: voti

Il Napoli vince a Genoa e, come d’abitudine, si danno i voti a squadra e tecnico. Stamattina, osservando due dei principali quotidiani, notiamo una differenza “concreta” nel voto dato all’ allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Prova convincente per Il Cds, sufficiente ( e la differenza è evidente) per Il Mattino.

7 Spalletti (CdS)

Il jolly sta in panchina: tridente con Insigne prima punta, poi Ounas a fare il centrale e 4-2-3-1 già prima di Petagna.

6 Spalletti (Mattino)

Quando Ballardini sposta il baricentro nella sua metà campo, un po’ perde la bussola. Sistema lentamente le cose in mezzo al campo e lo fa con gli unici cambi che ha sua disposizione. Le seconde linee vanno in affanno. Troppa sofferenza sulla sinistra perché Rui non ha quasi mai il sostegno di Lozano ed è evidente che è quello il ventre molle. La raddrizza con la calma e la sua bravura.