Il mercato del Napoli, in attesa di ufficializzare per il centrocampo Anguissa, potrebbe sfoltire la rosa della linea mediana. Oltre Gaetano che andrebbe alla Cremonese per la terza volta, toccherebbe anche a Luca Palmiero. Il regista classe ’96 sarebbe ad un passo dal ritorno al Cosenza, dove formò con Tutino un duo di ex azzurri in terra calabrese. Manca poco, prima Anguissa e poi la doppia cessione in prestito. Questo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio

La Redazione