Per il Pomigliano femminile e l’Empoli Ladies non è certo stato un esordio positivo, entrambe sconfitte da Juventus e dall’A.s. Roma. Domenica si affronteranno per la seconda di campionato di serie A e sarà già uno scontro diretto per la salvezza. La gara si disputerà all’Ugo Gobbato con fischio d’inizio ore 17,30.

La Redazione