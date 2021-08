Salernitana, fino al 31 dicembre per la vendita. All’Arechi la principessa del Qatar

Oggi Repubblica scrive sulla vicenda che riguarda la vendita della Salernitana prima del 31 dicembre, altrimenti sarà esclusa dalla Serie A. L’altra sera all’Arechi, ad assistere a Salernitana-Roma c’era Amna Al Thani, “principessa del Qatar, parente (alla lontana, a dire il vero) dell’emiro proprietario del Psg. Il club deve essere venduto entro il 31 dicembre per evitare una rumorosa (e dolorosissima) esclusione a stagione in corso. Lei era in Costiera con il suo yacht (…), è arrivata all’Arechi, con un convoglio di due minivan neri, insieme ai due figli e a un intermediario italiano. Forse però per fantasticare è presto: perché i discorsi sono preliminari e perché il tempo non gioca a favore del club. Senza la certezza di poter arrivare alla fine della stagione, è difficile anche ottenere la certificazione del bilancio che garantisca la continuità aziendale: chi se ne assume la responsabilità?”

