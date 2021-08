Renica: “L’eventuale cessione di Petagna? Non so quanto possa essere giusta”

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “L’eventuale cessione di Petagna? Non so quanto possa essere giusta, la partita di ieri ha dimostrato come una gara bloccata possa essere risolta da una punta di peso, che garantisce una variante al gioco d’attacco basato sui calciatori brevilinei. L’assenza di un ‘bisonte’ è stata forse determinante nella mancata vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Sarri. Il gol annullato al Genoa? Per me non era fallo su Meret, non c’era da parte del genoano la volontà di intervenire in maniera irregolare sul portiere partenopeo. Da ex giocatore sanguigno, se mi avessero annullato un gol del genere, mi sarei fatto espellere per proteste. Ho trovato molto educata la reazione dei calciatori del Genoa. Con queste decisioni, il calcio rischia di diventare uno sport per fighette. Il rendimento di Manōlas? Ha fatto una buona partita contro il Genoa, ma deve avere quella continuità mancata nelle scorse stagioni”.