Pistocchi, giornalista: “Grande errore sarebbe cedere Petagna”

Su Radio Marte, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli a +5 sulla Juventus? Conta poco, un +8 conterebbe moltissimo perché la prossima è Napoli-Juventus e se il Napoli dovesse vincere 8 punti da rimontare non sono pochi anche per la Juventus. Nessuno si aspettava un avvio così tragico da parte loro, l’anno scorso aveva dimostrato di avere intrapreso una strada per un gioco valido e interessante. Oggi è tornata indietro ai suoi soliti vizi: la ricerca eccessiva del contropiede, la velocità nel valutare gli allenatori, la necessità di vincere a tutti i costi. Errori che protratti nel tempo possono dare problemi. Ribadisco un concetto: la Juventus ha la rosa più forte e lunga del campionato, deve trovare un’inquadratura ricordandosi che ha perso un giocatore importantissimo come Cristiano Ronaldo. Poi dei motivi per cui l’ha perso ne potremmo parlare per ora. Il campionato è molto più equilibrato degli altri anni. Inter forte, il Milan è molto migliorato, Lazio e Roma con Sarri e Mourinho sono diventate più di spessore. Napoli? Se dovessimo parlare solo dei tre punti lo lascerei fare ad altri. Il Napoli ha vinto ma è stato meno bravo di quanto mi aspettassi. Ha fatto un primo tempo buono, nel secondo tempo con un Genoa diverso il Napoli è andato in difficoltà. Gol annullato in maniera abbastanza dubbia: il contatto c’è ma Buksa fa di tutto per togliersi dalla traiettoria del portiere, non trovo l’atteggiamento volontariamente dannoso. Si può dare o no ma per me è più gol che no. Il Napoli sta facendo un grandissimo errore a cedere Petagna: Osimhen andrà in Coppa d’Africa, un uomo in area di rigore serve. Io non condivido la scelta e non l’avrei fatta. Ritengo che con gli attaccanti attuali un giocatore con caratteristiche alla Petagna sia indispensabile. Poi magari all’ultimo giorno di mercato portano a casa un giocatore che non ci aspettiamo. Non mi è dispiaciuto il gioco del Napoli. Discreto Fabian Ruiz: bel gol, nel secondo tempo è calato. I 6 punti sono importantissimi”.