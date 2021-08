Pistocchi, giornalista: “Anguissa? Rinforzo importante, aggiunge fisicità”

Su Radio Marte, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, ecco le sue parole: “Anguissa? Rinforzo importante perché aggiunge fisicità e buona tecnica. Ho solo dubbi sul vendere l’unico attaccante di riserva se non hai già pronto un sostituto. Le partite come quelle di ieri le vinci anche su palla inattiva e sui piazzati.

Il Napoli è sempre molto basso di statura, se ne lamentava anche Sarri. Per come gioca la Lazio, parlando di lui, mi rendo conto sempre che è il migliore in Italia. Gioca un calcio armonico e si muovono in maniera corretta. Poi ovvio che se cerchi l’eccellenza fai passi falsi. E voglio fare i complimenti anche ad Andreazzoli e Corsi dell’Empoli: tanto di cappello, perché il lavoro e la ricerca dei giocatori è intensa. Che giocatore è Bajrami? Un annetto fa parlai di Ricci in chiave Napoli: contro la Juventus abbiamo visto un giocatore sontuoso”.