Panchina – Ounas entra e regala freschezza all’attacco del Napoli

6,5 Ounas – Entra per dare peso all’attacco e con la sua freschezza, va su e giù per il campo. La missione quasi riesce perché da una sua sponda arrivano un bel po’ di pericoli. Gestisce male invece un contropiede, in scivolata arriva tardi. Doveva aggiungere corsa a un Napoli che comincia a temere la beffa.

7 Petagna – L’ariete dell’assalto finale non tradisce. Solo dieci minuti e si abbatte sul Genoa che non era poi così stremato come il lupo sulla capanna del primo porcellino. Bravo nell’arguzia, oltre che nella tecnica e nell’intelligenza. Palla sul primo palo, provata e riprovata e la zampata che regala i tre punti. Ora può andare via.

sv Juan Jesus – Pochi secondi per cominciare a sentire l’atmosfera. Poco o nulla, entra in pieno recupero giusto per togliere il ritmo al Genoa. Deve ancora trovare la sua condizione, perché troppo tardi è arrivato al Napoli. Ma spazio ne avrà, eccome: perché alla ripartenza dopo la sosta si giocherà a un ritmo forsennato.

sv Gaetano Oggi andrà via e allora prova la giocata magica in contropiede, dopo un rilancio di Insigne: uno, due… ma poi si perde il pallone che resta dietro di lui. Applausi per il coraggio anche se lì era meglio conservarlo il pallone piuttosto che perderlo. Ma si vede che ha qualità.

Fonte: Il Mattino